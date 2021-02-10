Kirin 9000 на исходе. Серию Huawei P50 переведут на чип Qualcomm

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Нехватка Kirin 9000 заставит компанию установить 4G-версии Snapdragon 888 во флагманах семейства Huawei P50

В прошлом году Huawei скупала все до чего могла дотянуться. Из-за санкций США и перспективы быть отлученной от закупки комплектующих, ей пришлось в авральном порядке скупать все в прок, особенно чипы. Ей удалось запастись определенным количеством компонентов, но запасы имеют тенденцию иссякать. Складские запасы чипов Kirin с поддержкой 5G изрядно поредели и Huawei приходится искать пути выхода из ситуации.

Один из них — закупка систем на чипе Snapdragon 888 без 5G-модема. Именно этот процессор должен быть у Huawei P50. Так это или нет достоверно узнаем в сентябре, когда и должна состояться премьера линейки Huawei P50, но при условии, если информация о времени анонса достоверна.

Если говорить о Huawei P50 Pro, то тут могут установить Kirin 9000. Но такую аппаратную платформу получат флагманы, которые первыми начнут сходить с конвейера. К концу года смартфон планируют перевести на Snapdragon 888, запасы Kirin 9000 к этому времени обещают иссякнуть.

Флагманы семейства Huawei P50 станут первыми устройствами, которые «из коробки» получат HarmonyOS. А еще они первыми среди всех смартфонов компании предложат поддержку быстрой зарядки на 90 Вт.

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Источник: mydrivers