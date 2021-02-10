Когда анонс Samsung Galaxy S21 FE: вариант развития событий

321

Galaxy S21 FE основательно задержится... до января 2022 года

Одним из медийных событий следующей недели станет мероприятие Galaxy Unpacked. Ради чего Samsung собирает ивент, она хранит молчание. Это стало толчком для порождения предсказаний, что компания покажет на мероприятии. Громче всех звучат голоса тех, кто обещает релиз многострадального Galaxy S21 FE, судьба которого вот уже длительное время находится в подвешенном состоянии.

Читать также: Названы сроки выхода стабильной версии One UI 4.0 ﻿

Весьма авторитетные профильные издания уверены, что наконец-то время для анонса Galaxy S21 FE настало. Но поспешил разочаровать многих авторитетный инсайдер Эван Бласс, заявивший, что на Galaxy Unpacked покажут умный холодильник. Отрицают скорый выход «фанатского» флагмана и другие источники.

Так, известный блогер Джон Проссер на своей странице в Twitter опубликовал пост, в котором заявил, что выход Galaxy S21 FE отложен до января. Ожидаемая дата анонса — 11 января 2022 года. Можно было усомниться в достоверности этой информации, но сведения о переносе релиза смартфона подтвердил Макс Вайнбах, который пишет материалы для авторитетного издания Android Police.

Читать также: Доля смартфонов с чипами Exynos в следующем году увеличится вдвое ﻿

Если этот прогноз достоверный, то и анонс семейства Galaxy S22 не стоит ждать в январе следующего года. Вполне вероятно, что правыми окажутся те, кто утверждает, что новое поколение флагманов дебютирует в феврале 2022 года и площадкой для премьеры может стать выставка MWC.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник: twitter