Когда может дебютировать Huawei Mate X2

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Huawei Mate X2 ранее следующего года не ждать

По сети активно бродят слухи, что из-за санкций США компания Huawei вынуждена была отложить релиз Mate 40 на октябрь и до прилавков магазинов серия доберется только в следующем году. Еще одной жертвой политики Белого дома на уничтожение китайской компании стал Huawei Mate X2.

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Пришло сообщение, что релиз очередного поколения складного смартфона отложен на 2021 год. Остается также загадкой, какой же чип в итоге получит новинка. Флагманского Kirin 9000 на всех может не хватить и, возможно, компании пришлось искать альтернативу на стороне. Теперь ей нужно время, чтобы адаптировать работу устройства на другом процессоре. Но это только предположение, а что на самом деле задумала Huawei, узнаем уже во время релиза устройства.

Напомним, что Huawei Mate X дебютировал в феврале 2019 года на выставке MWC. До прилавков магазинов смартфон добрался только 15 ноября и единственной страной, где он официально продавался стал Китай. Фишкой устройства стал гибкий дисплей, который сгибается наружу. В случае с Huawei Mate X2 компания могла отойти от такой конструкции и теперь гибкая матрица будет складываться внутрь по типу Galaxy Z Fold.

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Источник: gizchina