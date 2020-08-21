Когда появится EMUI 11 и что нового предложит

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Какие изменения стоит ждать от EMUI 11

На сегодняшний день Huawei единственная компания, которая устанавливает на свои устройства Android, но без сервисов Google. Но этот факт отнюдь не мешает ей выкатывать новые версии фирменной оболочки, основанные на свежей версии зеленого робота. Компания уже подтвердила, что в третьем квартале выпустит EMUI 11, базирующуюся на Android 11.









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Сетевые источники уже строят догадки, какие смартфоны могут получить новую версию фирменного интерфейса. С большой вероятностью первыми EMUI 11 получат флагманы серии Huawei Mate 40, а вот прочие устройства могут рассчитывать на приход EMUI 11 не ранее конца нынешнего года.

Какие же главные отличия будут EMUI 11 от прошлых версий прошивки? Какие изменения произойдут? Полный список новшеств еще не опубликован, но модератор официального сообщества Huawei уже поделился перечнем тех улучшений, которые произойдут:





улучшенный режим разгона графики GPU Turbo;

усовершенствованный режим работы со смартфоном одной рукой;

доработанное жестовое управление;

улучшенный общесистемный темный режим;

технология обмена данными Huawei Share OneHop получит расширенную поддержку;

усовершенствованный режим полета;

повышение стабильности и безопасности.





Сам перечень неофициальный, но он позволяет оценить то в каком направлении работают разработчики. Анонс EMUI 11 может состояться на ежегодной конференции Huawei Developer Conference, которая пройдет в Китае с 10 по 12 сентября.





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Источник: piunikaweb