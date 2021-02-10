Когда появится iPhone SE 3 и каким он может быть

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Это должен быть iPhone 8 с новым «железом» и его анонс весной 2022 года

Несмотря на все кривотолки и прогнозы, упразднять серию iPhone SE компания Apple не собирается, а будет и дальше ее планомерно развивать. Причина банальна — она хочет продолжать зарабатывать на тех, у кого нет средств на дорогие флагманы iPhone, а обладать «яблочным» устройством хочется. Поговаривают, что преемник iPhone 2020 появится весной следующего года и он станет самым мощным компактным смартфоном на рынке.

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По слухам, производство iPhone SE третьего поколения стартует в декабре. Чего-то инновационного оно не предложит, все будет обыденно и скучно. Смартфон по-прежнему получит дисплей диагональю 4,7 дюйма и предложит Touch ID в кнопке Домой. Сам корпус будет унаследован от iPhone 8, от экстерьера новинки будет веять стариной.

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Конструировать новый корпус — хлопотно и дорого. Поэтому проще взять старый и установить внутрь новое железо. Ожидается, что Apple заменит A13 Bionic в текущем iPhone SE на A15 Bionic в iPhone SE 2022. Это может внушать надежду на поддержку сетей пятого поколения.

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Источник: winfuture