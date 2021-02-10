Когда выйдет POCO M4

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До анонса осталось около месяца

В ноябре прошлого года состоялась премьера POCO M4 Pro, который продолжил практику ребрендинга моделей Redmi. На этот раз смена имени произошла с Redmi Note 11 5G, обладающий чипом Dimensity 810. В последний месяц 2021 года стало известно, что в планах компании выпустить POCO M4 или Redmi Note 11T Pro.

Сам производитель хранит молчание, когда состоится премьера смартфона, но утаить информацию от инсайдеров ему не удалось. По данным сетевого информатора Мукул Шарма анонс POCO M4 состоится в начале февраля и смартфон будет доступен на глобальном рынке.

Известно, что новинка удостоится 90-герцового IPS‑дисплея, процессора от MediaTek, операционной системы Android 11 с фирменной оболочкой MIUI 12.5, до 8 Гб оперативной памяти и до 128 Гб постоянной. Основная камера должна быть трехкомпонентной и включать в себя датчики 64 Мп (OmniVision OV64B40) + 5 Мп (ширик, Sony IMX355) + 2 Мп (OmniVision OV2A).

Ранее ходили слухи, что POCO M4 может выйти в двух версиях, отличающихся аппаратными платформами. Помимо модификации с чипсетом MediaTek предложат версию с процессором от Qualcomm.

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Источник: mysmartprice