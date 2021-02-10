Компания Apple готовит умную колонку HomePod с большим экраном

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Умная колонка от Apple получит большой дисплей и возможно даже камеру

Компания Apple в следующем году выпустит новое для себя устройство. Как заявляет аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), нас ждет умная колонка HomePod, оснащенная большим экраном.

Конечно, для рынка в целом это не полностью новый продукт, но все же именно чего-то подобного в ассортименте Apple нет. Инсайдер утверждает, что диагональ экрана будет 7 дюймов, которых достаточно для реализации различных дополнительных функций, не связанных с воспроизведением музыки.

Можно вспомнить, что еще два года назад Марк Гурман говорил, что Apple готовит умную колонку с экраном и камерой, что позволит использовать ее для разных задач, включая видеозвонки. Минг-Чи Куо о камере ничего не говорит, но и того, что ее не будет, он также не утверждал.

Само устройство аналитик ожидает в первой половине следующего года, скорее всего, на весенней презентации вместе с iPhone SE нового поколения. Также Куо говорит, что оно обеспечит более тесную интеграцию с решениями умного дома. Вполне возможно, что Apple будет позиционировать такой продукт как хаб для будущего разумного дома компании.

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Источник: macrumors