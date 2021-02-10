Компания Ericsson приостановила работу в России

542

Новый пакет санкций против России ставит под удар ее телекоммуникационную отрасль

Пришло сообщение, что еще одна компания решила поставить на паузу деятельность в РФ. Речь о телекоммуникационном гиганте Ericsson, объявившем о том, что он прекращает на неопределенный срок работу в России. Напомним, что ранее шведский гигант объявил о приостановке поставки своей продукции на российский рынок.

«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций ЕС компания на неопределённый срок приостанавливает свой бизнес с клиентами из России. Ericsson ведёт переговоры с клиентами и партнёрами по поводу приостановки пострадавшего бизнеса на неопределённый срок. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — говорится в заявлении на сайте компании.

Принять такое решение шведскую компанию заставил пятый пакет санкций ЕС против России из-за развязанной ею войны в Украине. На сегодняшний момент доля Ericsson на рынке РФ составляет 20%, и приостановка ее работы в РФ негативно скажется на работе государственных телекоммуникационных компаний, которые были в числе ключевых покупателей оборудования для сетей мобильной связи. В частности, это ударит по «Ростелекому», Tele2 и «Транстелекому». Эксперты считают, что найти аналоги целому ряду решений от Ericsson у сторонних производителей, операторы не смогут.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: ericsson