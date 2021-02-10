Компания хочет перевыпустить Xiaomi Mi 6?

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Нашли доказательства, что Xiaomi Mi 6 (2021) случится

Xiaomi Mi 6 вызывает положительный душевный отклик у фанатов компании до сих пор. Достаточно посмотреть на их отзывы под недавним постом главы компании Лэй Цзюня, где он сообщил о том, что армия тех, кто до сих пор пользуется этим флагманом, составляет больше 2 млн человек. А еще он попросил назвать те черты смартфона, которые нравятся пользователям.

Среди эпитетов в адрес Xiaomi Mi 6 звучали слова, что он красив, производителен, стоит не дорого и даже дарит приятные ощущения. Но не эти сообщения привлекли внимание. А то, что один из пользователей предложил выпустить Xiaomi Mi 6 в 2021 году, ведь так не хватает компактных решений и тот же Xiaomi Mi 11 Lite великоват для него. И глава Xiaomi Лэй Цзюнь ответил ему: «Получено».

Этот факт заставил строить догадки, что Xiaomi вполне может пойти на то, чтобы предложить современную интерпретацию Xiaomi Mi 6. Уже и в прошивке MIUI нашли косвенное этому доказательство. Там было найдено упоминание о смартфоне с кодовым именем «Mercury», который может выйти в ноябре-декабре нынешнего года. Все дело в том, что этот нейминг совпадает с тем, который получил Xiaomi Mi 6 в 2017 году, точнее его эксклюзивная серебристая версия.

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Насколько эти догадки верны и действительно ли готовится к выходу Xiaomi Mi 6 (2021), делать однозначные выводы рано. Ждем больше информации и уверены, что если этой модели суждено выйти, то инсайдеры не оставят нас без подробностей о ней до ее анонса.

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Источник: twitter