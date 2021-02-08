Компания HTC отчиталась о росте выручки. Свет в конце туннеля?

342

Последние данные о продажах HTC дают повод для оптимизма

К сожалению, в последние годы вокруг бренда HTC сформировалась негативная репутация. Компания, из инициативного и успешного игрока превратилась в производителя, о котором многие просто забыли.

Не удивимся, если кто-то до этой новости думал, что они перестали производить смартфоны. Но нет, не перестали. И в этот раз у нас положительные новости.

Дело в том, что впервые с 2015 года компания достигла продолжительного роста объема продаж﻿. Последние три месяца наблюдался рост ежемесячной выручки. В ноябре 2020 года выручка HTC﻿ составила 19.83 млн долларов, в декабре уже 21.97 млн, а в январе 2021 года 17.61 млн . Если сравнить каждый из показателей с аналогичными данными за 2019/2020 годы, то наблюдается небольшой рост(от 1% до 3%).

Мы даём себе отчёт, что такие темпы роста на сегодняшний день никого не удивляют, да и похожи они на «статистическую погрешность». Но повторимся – пять лет у компании HTC﻿ не было положительной динамики три месяца подряд. Наверняка что-то произошло, и это может быть «звоночком», для того чтобы собраться и двигаться в этом направлении дальше.

Будем пристально наблюдать за новостями и анонсами от компании HTC.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источник : phonearena.com