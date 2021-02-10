Компания определилась с анонсом Honor Magic V

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10 января дебютирует складной смартфон с Snapdragon 8 Gen 1

Первый смартфон Honor с гибким дисплеем выйдет в этом месяце. Об этом сегодня официально объявила сама компании и в качестве даты премьеры Honor Magic V выбрано 10 января. Тизер, возвещающий о предстоящем анонсе содержит приглашение стать свидетелями того прогресса, который был достигнут компанией. В дополнение еще показали оформление основной камеры Honor Magic V.

Форм-фактор новинки нам уже знаком по таким моделям как Galaxy Z Fold 3, Oppo Find N, Huawei Mate X и прочим устройствам. На задней панели установили прямоугольную площадку основной камеры с тремя датчиками изображения и сама тыльная крышка получила текстурированный рисунок «под металл». Не сложно увидеть, что на внешней стороне Honoe Magic V будет предложен дополнительный экран с врезанной в него фронталкой.

В Китае скоро Новый год и компания явно торопится выпустить его до праздника и распродаж, которые будут устроены в его преддверии. Нам обещают, что это будет первый складной смартфон, в основе которого лежит система на чипе Snapdragon 8 Gen 1. В активе устройства будет быстрая зарядка мощностью 66 Вт, операционная система Android 12 (Android 12L?) с фирменной оболочкой Magic UI 6.0, гибкий дисплей диагональю 8 дюймов, внешний 6,5-дюймовый экран и 50 Мп датчик в качестве главного в основной камере.

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Источник: weibo