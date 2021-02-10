Компания TSMC назвала сроки запуска 3-нм и 2-нм техпроцессов

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Тайваньский чипмейкер раскрыл график выхода процессоров с передовыми технологиями

Чипмейкер TSMC заявил, что у него все готово, чтобы приступить к массовому производству 3-нанометровых чипов. Начать серийный выпуск планируют во второй половине нынешнего года, а поставки процессоров, созданных с применением передовой технологии, начнут в следующем году.

В планах компании выйти на объем производства в 30-35 тысяч кремниевых пластин по нормам 3-нанометрового техпроцесса. Генеральный директор TSMC считает, что спрос на новые чипсеты будет очень высок и они попытаются удовлетворить его. По прогнозам, в первый год выпуск 3-нм чипов будет превалировать над производством 5-нм и 7-нм процессоров.

Ожидается, что первой компанией, кто выпустит устройства с 3-нм чипами, станет Apple. Возможно, ими станут новые iPhone и iPad. На чипы, созданные с использованием нового техпроцесса N3 от TSMC, переведут и компьютеры Mac.

Работает тайваньский чипмейкер и над 2-нанометровым технологическим процессом. Обещают использование новой GAA-технологии транзисторов и первые коммерческие устройства с 2-нм чипами должны появиться на рынке не ранее 2026 года. Тестовые же экземпляры процессоров должны выпустить в 2024 году, а массовое производство начнется в конце 2025 года.

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Источники: macrumor, tomshardware﻿