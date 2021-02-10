Компания Unihertz сделала Nothing Phone для бедных и показала его на MWC

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На MWC выставили смартфон очень похож на Nothing Phone

На одном из стендов выставки MWC журналисты увидели интереснейший стенд от компании Unihertz﻿. Там был представлен смартфон, который странным образом похож на прошлогодний Nothing Phone, но глифы сделали цветными и немного изменили их расположение. Вообще эта компания известна своими проектами смартфонов на Kickstarter, и теперь они решили прокатиться на волне хайпа с похожим аппаратом. Называется это чудо Unihertz Luna

Технические характеристики новинки скромнее чем у его вдохновителя, но не так уж плохи: чип Helio G99, память 8GB+256GB UFS 2.2﻿, 108 Мп﻿ основной модуль, 32 Мп ширик и фронталка на 20 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч. Очень интересной оказалась реакция Карла Пея на этот аппарат, он сфотографировался с ним с улыбкой на лице и опубликовал в своем твиттере.

Стоимость этого аппарата будет составлять около 300$, а когда он появится в продаже неизвестно. Как вам такой подход, это кража, или просто похоже и ничего страшного?

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Источник: twitter