Компания Unihertz сделала Nothing Phone для бедных и показала его на MWC
На MWC выставили смартфон очень похож на Nothing Phone
На одном из стендов выставки MWC журналисты увидели интереснейший стенд от компании Unihertz. Там был представлен смартфон, который странным образом похож на прошлогодний Nothing Phone, но глифы сделали цветными и немного изменили их расположение. Вообще эта компания известна своими проектами смартфонов на Kickstarter, и теперь они решили прокатиться на волне хайпа с похожим аппаратом. Называется это чудо Unihertz Luna
Технические характеристики новинки скромнее чем у его вдохновителя, но не так уж плохи: чип Helio G99, память 8GB+256GB UFS 2.2, 108 Мп основной модуль, 32 Мп ширик и фронталка на 20 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч. Очень интересной оказалась реакция Карла Пея на этот аппарат, он сфотографировался с ним с улыбкой на лице и опубликовал в своем твиттере.
Стоимость этого аппарата будет составлять около 300$, а когда он появится в продаже неизвестно. Как вам такой подход, это кража, или просто похоже и ничего страшного?
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Источник: twitter
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