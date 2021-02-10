Кому может понадобиться SSD?

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Стремительная популярность SSD-дисков обусловлена тем, что у них есть масса преимуществ над HDD. Это и быстрое взаимодействие с файловой системой, и меньшая уязвимость к физическим повреждениям, и низкое энергопотребление, и т. д. Поэтому мы расскажем вам о том, каким людям может пригодиться покупка SSD-накопителя.

Программисты

В большинстве случаев разработка программ и приложений требует взаимодействия с файловой системой. Если это не так ощутимо в веб-разработке, то в разработке программ для ОС компьютера это практически очевидно. И в данном случае ССД проявляет себя гораздо лучше, чем обычный жесткий диск. Практически молниеносная работа с файлами значительно увеличит продуктивность работы над проектом.

Видеомонтажеры и дизайнеры

Процесс монтирования видеоролика подразумевает постоянные запросы в файловую систему компьютера или ноутбука. Это склейки, добавление других видео, добавление изображений и прочих визуальных элементов. Та же ситуация относится и к работе с изображениями. Быстрый доступ к файлам компьютера сэкономит вам много времени, особенно это будет заметно при работе над большими проектами.

«Фрилансеры-путешественники»

Люди, которые много работают и часто меняют локацию, всегда пользуются ноутбуком. А для ноутбука SSD — это отличный выбор. Помимо высокой скорости чтения и записи файлов, SSD обладает меньшей уязвимостью в сравнении с жестким диском и способен обеспечить долгое время автономной работы ноутбука. И это очень актуально для тех, кто всегда носит его с собой.