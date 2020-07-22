Концепт: другое прочтение Xiaomi Mi Mix Alpha

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Осенью прошлого года Xiaomi представила концептуальный Mi Mix Alpha. В своем коммерческом исполнении смартфон так и не появился на рынке, но это не отменяет того факта, что выглядел он эффектно и футуристично. Отбросив в сторону скепсис о практичности и надежности такого устройства, идее «завернуть» мобильник с двух сторон в экран, не откажешь в оригинальности.

Сама компания всерьез подумывает о том, чтобы выпустить смартфон, обладающий экранами с обеих сторон. Об этом свидетельствует патент Xiaomi, который был найден в недрах патентного ведомства в начале июля. Идея нового смартфона воодушевила известного дизайнера Джермейна Смита на создание концепта, воссозданного на основе патентных изображений смартфона.

Надо сказать, что выглядит такой Xiaomi Mi Mix Alpha в новом прочтении эффектно. Вся лицевая панель устройства отведена под дисплей-водопад, нет никаких вырезов в экране и механических кнопок на торцах. В нижней части тыльной стороны расположился вспомогательный экран, на который приходится около 2/3 «спинки». Оставшаяся же треть стала пристанищем для огромного одиночного датчика основной камеры. В представлении дизайнера, это будет 108 Мп сенсор с выезжающим объективом.

Выйдет ли такой смартфон в свет, нет никакой информации. Но Xiaomi вполне может пойти на создание этого устройства. Хотя бы представив его как оригинальный концепт.

Источник: letsgodigital