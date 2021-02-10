Концепт Nokia N73 с 200 Мп камерой

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Продолжатель Nokia 9 Pureview с пентакамерой

Ностальгия — это чувство, эксплуатировать которое решила компания HMD Global, решившая вернуть на рынок мобильных устройств марку Nokia. Сам проект изначально выглядел амбициозным и вызвал интерес, но по прошествии почти 6 лет компания так не стала сильным игроком, и армия лояльных покупателей не пополнилась большим количеством людей.

С 2019 года HMD Global не выпустила ни одного устройства премиум-класса и в марте нынешнего года объявила, что не планирует выпускать флагманские смартфоны и сосредоточится на «надежных устройствах с долгим временем автономной работы и доступной ценой». Но все же есть пользователи, которые хотят увидеть топовый аппарат в исполнении Nokia и создали концепт Nokia N73.

Главный акцент был сделан на камере Nokia N73. С оглядкой на Nokia 9 Pureview 9, энтузиасты предложили многомодульную основную камеру. Помимо главного крупного модуля на 200 Мп есть еще четыре сенсора. Оформление же площадки тыльной камеры напоминает решение, которое предложили в последних флагманах серии Galaxy S от Samsung.

О том, каким характеристиками может быть наделен Nokia N73, не сообщается. Но, учитывая, что это флагманское устройство, ему надлежит предлагать чипсет Snapdragon 8 Gen 1, до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и до 512 Гб постоянной UFS 3.1, OLED‑панель с повышенной герцовкой, быструю проводную и беспроводную зарядки.

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Источник: mydrivers