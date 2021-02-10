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Пользователи Samsung Galaxy S24 смогут открывать камеру Instagram с экрана блокировки

16.11.2023 33 0

Интересно, но неизвестно для чего

Телефоны Samsung Galaxy S24 могут получить дополнительный ярлык для камеры Instagram на экране блокировки. Об этом сообщил пользователь Alessandro Paluzzi на X.

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На экране блокировки разрешены только системные приложения – музыка, погода, будильники, расписания. Виджет социальных сетей может стать частью интерфейса One UI 6.1 и появиться с серией Galaxy S24.

Пока неизвестно, для чего такая функция будет необходима и как она будет реализована, но это действительно что-то новое. Ожидается, что всплывающее окно появится, когда вы впервые откроете Instagram. Затем вам нужно будет предоставить доступ к камере Instagram.

Источник: X

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 16.11.2023
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Пользователи Samsung Galaxy S24 смогут открывать камеру Instagram с экрана блокировки