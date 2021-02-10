Пользователи Samsung Galaxy S24 смогут открывать камеру Instagram с экрана блокировки

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Интересно, но неизвестно для чего

Телефоны Samsung Galaxy S24 могут получить дополнительный ярлык для камеры Instagram на экране блокировки. Об этом сообщил пользователь Alessandro Paluzzi на X.

На экране блокировки разрешены только системные приложения – музыка, погода, будильники, расписания. Виджет социальных сетей может стать частью интерфейса One UI 6.1 и появиться с серией Galaxy S24.

Пока неизвестно, для чего такая функция будет необходима и как она будет реализована, но это действительно что-то новое. Ожидается, что всплывающее окно появится, когда вы впервые откроете Instagram. Затем вам нужно будет предоставить доступ к камере Instagram.

Источник: X