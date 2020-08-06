Красный, синий, розовый: выбирай эффектный Samsung Galaxy Note 20

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Вчера отгремела презентация Samsung Galaxy Note 20, который по задумке компании ориентирован на широкую аудиторию. Позиционируется новинка как выбор рациональных людей, которым не нужны максимальные характеристики. Здесь пошли по пути упрощения целого ряда параметров и, пожалуй, самым неожиданным открытием стала тыльная крышка, изготовленная из glastik. Это комбинация стекла и пластика, а, чтобы придать эффектности смартфону, тут предложили интересный мятный и бронзовый оттенки в дополнение к белому и серому цветам.

Как оказалось, палитра корпусов Galaxy Note 20 будет куда богаче и четырьмя цветами дело не ограничится. Похоже, что компания припасла самые яркие и эффектные оттенки на потом. Речь идет о синем, красном и розовом цветах. Изначально узнать о существовании этих оттенков позволил один из промо-плакатов компании. А сегодня известный инсайдер Ice Universe выложил в сеть фото Galaxy Note 20 в синем, красном и розовом цветах. Скорее всего, в таком исполнении смартфоны будут доступны лишь на ряде рынков.

А еще информатор заявил, что сами сотрудники Samsung не испытывают большого оптимизма по поводу Galaxy Note 20. Но руководство компании настояло на том, чтобы такая модель появилась ради получения максимальной прибыли при ограниченных расходах на ее создание и производство.

Интересно, что по сообщениям других источников, сама компания при этом не ждет большого спроса на новинку, а все из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Осторожничая, Samsung заказала для флагманов серии Galaxy Note 20 на 20% меньше комплектующих, чем для предшественников. В планах продать 10 млн новинок до конца нынешнего года.

Источник: twitter