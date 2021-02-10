Кто больше всех закупил чипов в 2020 году

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Apple больше всех зарабатывает, но и больше всех тратит на покупку комплектующих

Samsung не только производит свои фирменные чипы, но еще и активно приобретает их у сторонних компаний. По итогам прошлого года южнокорейский гигант потратил десятки миллиардов долларов на покупку процессоров и стал вторым в мире покупателем систем на чипе в мире.

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Так, по подсчетам аналитиков Gartner по итогам 2020 года Samsung потратила $36,4 млрд на приобретение процессоров. И это на 20,4% больше, чем было потрачено в 2019 году. Лидером же по закупкам систем на чипе стала Apple, закупив их на общую сумму $53,6 млрд и это 11,9% доли рынка. В сравнении с 2019 годом расходы на покупку процессоров у концерна из Купертино возросли на 24%.

Замкнула тройку крупнейших покупателей чипов компания Huawei, расходы которой на приобретение процессоров составили $19,08 млрд. Это на 23,5% меньше, чем в 2019 году. На четвертом месте оказалась Lenovo и в топ-5 попала Dell. На восьмой позиции оказалась Xiaomi, которая потратила $8,79 млрд на закупку чипов.

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Напомним, что Samsung планирует стать крупнейшим производителем процессоров в мире к 2030 году. Для этого компания инвестировала $115 млрд в расширение производственных мощностей. Сейчас компания сконцентрирована на усовершенствовании 5-нанометрового техпроцесса EUV и работает над 3-нанометровой технологией.

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Источник: sammobile