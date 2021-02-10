Купи выгодно на старте продаж Black Shark 4

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Если ты геймер, успей урвать Black Shark 4 за $379

Игровые смартфоны нельзя назвать массовыми. Ни по позиционированию, ни по стоимости такие аппараты не предназначены для широкой аудитории. Но есть все же группа пользователей, которые хотят мобильник, заточенный на игры, чтобы гарантированно нагибать соперников. Такие устройства выходят относительно небольшими тиражами и тем приятнее, что есть возможность немного сэкономить и купить игрофоны по меньшей цене.

На этой неделе в Китае выпустили парочку геймерских смартфонов Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Спустя пару дней новинки выходят на глобальный рынок и их могут купить все желающие по всему миру. Причем сделать это можно будет с небольшой скидкой. Так, только 29 марта Black Shark 4 с 6/128 Гб можно будет урвать всего за $379. И это немного ниже той рекомендованной цены, которую установил производитель на эту модель.

Первые 100, кто заказал смартфоны получают бесплатные перчатки, но количество их ограничено. Вполне логично и предсказуемо, что с выходом нового поколения подешевел предшественник. Так, за версию с 8/128 Гб просят $399, тогда как Black Shark 4 с аналогичным объемом памяти обойдется в $479.

Акция "Мировая премьера глобальной версии Black Shark 4"

Всего $379!

Начало акции: 29 марта в 10:00 (МСК) 2021 года

Купон продавца $20

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Добавляйте в корзину и оплачивайте 29 марта!

Black Shark 3

Характеристики: Snapdragon 865, 6.67" 90Hz AMOLED, 4720мАч, камера 64МП, Quick Charge 4.0+, 8/128 Гб, Limited Offer

Цена: $399 - https://lite.al/wf6IJC

Black Shark 4

Характеристики: Snapdragon 870, магнитные всплывающие триггеры, дисплей 144 Гц, частота передачи данных 720 Гц, супербыстрая зарядка 120 Вт

Версия: 6/128 Гб - $399

Версия: 8/128 Гб - $479

Купон продавца $20

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В рамках проведения акции:

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