Купить планшеты Alldocube и Teclast со скидкой на Banggood

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Планшеты остаются устройствами достаточно специфическими, и далеко не все понимают те преимущества, которые они дают. Но все же есть те, кто видит толк от помеси растянутого смартфона и ноутбука без клавиатуры. Есть свои поклонники у планшетов на операционной системе Android. Если вы среди них или ищите себе неплохие планшеты по доступной цене, то вот несколько интересных предложений.

За сумму в $159,99 можно приобрести 10,5-дюймовый Alldocube iPlay 30 на базе МТ6771 и с операционной системой Android 10. Планшет оснащен экраном разрешением 1920х1200 точек, аккумулятором емкостью 7000 мАч, фронтальной 5 Мп камерой и основной на 8 Мп. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi и Bluetooth 4.2.

Временно сбросил в цене до $184,99 Alldocube iPlay 30 Pro, обладающий 10,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипом МТ6771, 6/128 Гб памяти батарейкой на 7000 мАч и ОС Android 10.

При желании можно купить планшет Alldocube X Neo на базе Snapdragon 660 за $219,99. В активе устройства 4/64 Гб памяти, камеры на 5 Мп и 8 Мп, аккумулятор емкостью 8000 мАч и 10,5-дюймовый экран разрешением 2560х1600 точек. Руководит работой гаджета ОС Android 9.0 Pie.

В число планшетов, на которые снижены ценники попал и Teclast M30 Pro. За сумму $139,99 пользователь получает гаджет с ОС Android 10, на платформе Helio P60, 4/128 Гб памяти и аккумуляторной батареей емкостью 7500 мАч.

Всего в $117,99 обойдется покупка бюджетного планшета Teclast P20 HD, который построен на базе чипа UNISOC SC9863A, оснащен 4/64 Гб памяти, батарейкой на 6000 мАч, операционной системой Android 10 и 10,1-дюймовым экраном разрешением 1920х1200 точек.

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