Купить со скидкой Poco X3 Pro, Redmi Airdots 2, Amazfit GTR, Amazfit GTS и наушники Awei
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Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Hz, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53
Версия: 6/128 Гб - от $220
Версия: 8/256 Гб - от $240
Купон магазина $9
Redmi Airdots 2
Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4
Цена: $10,08 - https://lite.bz/p752I
Awei TWS - беспроводные наушники
Характеристики: T35, драйверы 13 мм, AAC, Bluetooth 5.0, аккум. наушника 40 мАч/кейса 400 мАч, IPX5
Цена: $14,61 - https://lite.al/Xliau
Промокод "AWEIT3535"
Amazfit GTR
Характеристики: 1.2" AMOLED (42mm), Bluetooth 5.0, 195 мАч, 5ATM
Предложение для РФ
Экспресс-доставка
Цена: $75,80 - https://lite.al/i90aBN
Купон магазина $10 + промокод "RUIT1000"
Amazfit GTS
Характеристики: 1.65" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, 5ATM
Предложение для РФ
Экспресс-доставка
Цена: $74,81 - https://lite.bz/Tp_6LS
Купон магазина $10 + промокод "RUIT1000"
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