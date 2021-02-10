Купить со скидкой Poco X3 Pro, Redmi Airdots 2, Amazfit GTR, Amazfit GTS и наушники Awei

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Не пропустите шанс купить по меньшей цене Poco X3 Pro, Redmi Airdots 2, Amazfit GTR, Amazfit GTS и наушники Awei

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Poco X3 Pro

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Hz, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53

Версия: 6/128 Гб - от $220

Версия: 8/256 Гб - от $240

Купон магазина $9

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Redmi Airdots 2

Характеристики: TWSEJ061LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4

Цена: $10,08 - https://lite.bz/p752I

Awei TWS - беспроводные наушники

Характеристики: T35, драйверы 13 мм, AAC, Bluetooth 5.0, аккум. наушника 40 мАч/кейса 400 мАч, IPX5

Цена: $14,61 - https://lite.al/Xliau

Промокод "AWEIT3535"

Amazfit GTR

Характеристики: 1.2" AMOLED (42mm), Bluetooth 5.0, 195 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Экспресс-доставка

Цена: $75,80 - https://lite.al/i90aBN

Купон магазина $10 + промокод "RUIT1000"

Amazfit GTS

Характеристики: 1.65" AMOLED, Bluetooth 5.0, 220 мАч, 5ATM

Предложение для РФ

Экспресс-доставка

Цена: $74,81 - https://lite.bz/Tp_6LS

Купон магазина $10 + промокод "RUIT1000"