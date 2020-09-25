Купить TicWatch E2, TicWatch C2 и наушники Nillkin TWS со скидкой

306

Промокоды на TicWatch E2, TicWatch C2 и наушники Nillkin TWS для выгодных покупок

Какие бы не были времена, но совершать покупки мы не перестанем. Причем, желательно делать это со скидкой. Обходить все доступные магазины и шерстить просторы торговых онлан-площадок, обременительно по времени. Оказывается, у этой проблемы есть простое и комфортное решение. Поможет Telegram-канал Andro price, рассказывающий где и что сегодня продают по сниженной цене. Чтобы легко и быстро собрать необходимую информацию, а затем решить если что-то действительно стоящее.

Мы собираем скидки и промокоды в различных интернет-магазинах, чтобы вы могли быстро узнавать обо всех интересных предложениях и совершать покупки с выгодой для собственного бюджета. Вместо того, чтобы тратить уйму времени на поиск скидок, достаточно стать участником Telegram‑канала Andro price и получать оперативно необходимую информацию.

Беспроводные наушники Nillkin TWS





Характеристики: Liberty, Bluetooth 5.0, Micro USB, аккум. кейса 1500мАч, IPX4

Цена: 17,69 - https://lite.bz/jmIFCv

Скидка продавца $1 + купон магазина $1 +

Смарт-часы TicWatch E2





Предложение для РФ

Характеристики: TicWatch E2, WearOS, 1,39" AMOLED, Snapdragon W2100, Bluetooth 4.1, 415 мАч, 5ATM, 512 МБ/4 Гб

Цена: $114,53 - https://fas.st/WF41Ge

Промокод "freebest300sep" + спецкупоны $12 - https://lite.bz/_Pb4d

Смарт-часы TicWatch C2





Характеристики: WearOS, 1.3" AMOLED, Snapdragon W2100, Bluetooth 4.1, 450 мАч, IP68, NFC, 512 МБ/4 Гб

Цена: $115,35 - https://lite.bz/-ctcQ

Промокод "TREND750" + спецкупоны $12 - https://lite.bz/_Pb4d