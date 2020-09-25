Купить TicWatch E2, TicWatch C2 и наушники Nillkin TWS со скидкой
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Беспроводные наушники Nillkin TWS
Характеристики: Liberty, Bluetooth 5.0, Micro USB, аккум. кейса 1500мАч, IPX4
Цена: 17,69 - https://lite.bz/jmIFCv
Скидка продавца $1 + купон магазина $1 +
Смарт-часы TicWatch E2
Предложение для РФ
Характеристики: TicWatch E2, WearOS, 1,39" AMOLED, Snapdragon W2100, Bluetooth 4.1, 415 мАч, 5ATM, 512 МБ/4 Гб
Цена: $114,53 - https://fas.st/WF41Ge
Промокод "freebest300sep" + спецкупоны $12 - https://lite.bz/_Pb4d
Смарт-часы TicWatch C2
Характеристики: WearOS, 1.3" AMOLED, Snapdragon W2100, Bluetooth 4.1, 450 мАч, IP68, NFC, 512 МБ/4 Гб
Цена: $115,35 - https://lite.bz/-ctcQ
Промокод "TREND750" + спецкупоны $12 - https://lite.bz/_Pb4d
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