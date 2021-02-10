Квартальные итоги рынка смартфонов: кто, сколько и общие тенденции

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Samsung по-прежнему лидирует, но Xiaomi дышит в «затылок»

Samsung продолжает лидировать в индустрии смартфонов, что подтверждают данные аналитиков компании Gartner. Согласно отчету экспертов поставки мобильных устройств южнокорейского гиганта во втором квартале нынешнего года составили 57,75 млн и это позволило ему контролировать 17,6% рынка. В штуках отгрузка выросла, но доля Samsung сократилась — 54,75 млн и 18,4% соответственно.

Несмотря на то, что Samsung удерживает пальму первенства, она не слишком далеко ушла от преследователя, обосновавшегося на второй строчке рейтинга. Gartner еще одна аналитическая компания которая отдала «серебро» по итогам второго квартала нынешнего года Xiaomi. Анализ рынка позволил экспертам сделать вывод, что доля китайской компании составила 15,5% и в количественном выражении это 51,07 млн поставленных трубок. Для сравнения за аналогичный период прошлого года Xiaomi отгрузила 28,29 млн смартфонов, и ее доля составила 9,5%.

«В шоколаде» и Apple. Несмотря на то, что она получила только третью строчку рейтинга, продажи iPhone растут, а вместе с ними и увеличивается доля компании. Так, с апреля по июнь концерн из Купертино поставил на рынок 49,26 млн iPhone и на его аппараты пришлось 15% доли рынка. Еще годом ранее эти показатели составляли 38,37 млн и 12,9% соответственно.

В топ-5 крупнейших смартфоностроителей попали Oppo и Vivo. В копилке первой 33,63 млн поставленных смартфонов и доля рынка 10,2%. У Vivo же эти показатели составили 32,22 млн и 9,8% соответственно. Не стало сюрпризом, что в пятерке лучших не нашлось места Huawei. Всего за второй квартала нынешнего года поставки мобильных устройств вернулись к росту и спрос должен и дальше расти. Всего в период с апреля по июнь 2021 года на рынок было поставлено 328,9 млн трубок, тогда как годом ранее 296,9 млн.

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Источник: Gartner