Лавочку прикрывают? Google взялась за блокировку обходных путей установки сервисов на смартфоны Huawei?

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Появились проблемы «поставить» сервисы Google на устройства Huawei

Одним из главных вопросов после того, как в мае 2019 года на Huawei наложили санкции, стал тот, какими будут ее смартфоны и есть ли жизнь без сервисов Google. На глобальном рынке устройства продавались со всеми GMS и их отсутствие на первых порах воспринималось как однозначный минус, который заставит покупателей отвернуться от устройств компании.

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В Huawei не стали унывать и активно взялись за создание альтернативы в виде HMS. Постепенно и пользователи поняли, что жизнь без Google-сервисов есть, и начали использовать различные обходные варианты, чтобы установить их. Благо в Интернете нет недостатка с инструкциями, как это сделать, используя различные способы.

Но, возможно, Google надоело пассивно наблюдать за ухищрениями умельцев, и компания решила положить конец «безобразию». Так, один из активных пользователей обратил внимание на то, что не так давно он столкнулся с невозможностью установить файлы APK для Google Maps. Хотя ранее с этим у него не возникало никаких проблем. Теперь же телефон извещал, что возникла ошибка из-за несовместимости приложения и CPU смартфон.

Носит проблема массовый характер или возникла только на одном устройстве, энтузиаст решил узнать, попробовав установить APK-файлы Google Maps на Huawei P20, P30 и P40. И сделать это ему не удалось, а все по той же причине — несовместимости процессора. Но, похоже, что проблема не затронула все устройства компании с чипами Kirin и, возможно, она носит локальный характер или кроется в некорректной версии APK, которую пытался установить энтузиаст.

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На форуме Reddit пользователи Huawei Mate 20 Pro, Mate 30 Pro, P40 и Nova 3i сообщают о том, что сейчас установка Google сервисов проходит без проблем. С какими-либо препятствиями по их загрузке они не столкнулись.

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Источники: mydrivers, reddit