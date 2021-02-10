Lenovo Halo предложит игровую мощь с разогнанным Snapdragon 8 Gen 1

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Авторитетный источник слил характеристики Lenovo Halo

Есть предположение, что во второй половине нынешнего года Qualcomm может выпустить разогнанную или модернизированную версию чипа Snapdragon 8 Gen 1. Предполагается, что кодовое имя платформы SM8475 и она будет создана с использованием 4-нанометровой технологии TSMC.

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Напомнить о новом чипе заставил известный информатор Эван Бласс, который сегодня слил в сеть информацию о смартфоне Lenovo Halo. По его данным, этот аппарат предложит чип SM8475 с графической подсистемой Adreno 730, 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256 Гб. Питать аппарат станет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 68 Вт.

Переднюю панель Lenovo Halo займет pOLED‑дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, частота обновления составит 144 Гц и частота отклика сенсора 300 Гц. Толщина корпуса будет 8 мм. Свой пост Эван Блас сопроводил изображением, демонстрирующим дизайн смартфона.

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Надпись Legion на тыльной стороне Lenovo Halo указывает на то, что он будет позиционироваться как аппарат для геймеров. Основная камера предложит три датчика изображения, где главный будет на 50-мегапикселей и об этом свидетельствует надпись на блоке камеры. Ассистировать ключевому сенсору должны модули на 13 Мп и 2 Мп.

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Источник: xda developers