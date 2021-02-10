Lenovo Halo предложит игровую мощь с разогнанным Snapdragon 8 Gen 1
Авторитетный источник слил характеристики Lenovo Halo
Есть предположение, что во второй половине нынешнего года Qualcomm может выпустить разогнанную или модернизированную версию чипа Snapdragon 8 Gen 1. Предполагается, что кодовое имя платформы SM8475 и она будет создана с использованием 4-нанометровой технологии TSMC.
Читать также: Lenovo Legion Y90 предложит 640 Гб ПЗУ. Как такое возможно?
Напомнить о новом чипе заставил известный информатор Эван Бласс, который сегодня слил в сеть информацию о смартфоне Lenovo Halo. По его данным, этот аппарат предложит чип SM8475 с графической подсистемой Adreno 730, 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.1 вместимостью 128/256 Гб. Питать аппарат станет аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 68 Вт.
Переднюю панель Lenovo Halo займет pOLED‑дисплей диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, частота обновления составит 144 Гц и частота отклика сенсора 300 Гц. Толщина корпуса будет 8 мм. Свой пост Эван Блас сопроводил изображением, демонстрирующим дизайн смартфона.
Читать также: Характеристики Lenovo Legion Y90: максимальная мощь для геймеров
Надпись Legion на тыльной стороне Lenovo Halo указывает на то, что он будет позиционироваться как аппарат для геймеров. Основная камера предложит три датчика изображения, где главный будет на 50-мегапикселей и об этом свидетельствует надпись на блоке камеры. Ассистировать ключевому сенсору должны модули на 13 Мп и 2 Мп.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник: xda developers
Комментарии