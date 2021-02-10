Lenovo разрабатывает убийцу Asus ROG Ally и Steam Deck под названием Legion Go

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Lenovo хочет оттяпать себе часть пирога

В последнее время сегмент портативных игровых консолей значительно активировался. Asus выпустила Rog ally, Nintendo работает над вторым поколением своей консоли, Sony разрабатывает свое видение будущего портативного гейминга и компания Lenovo тоже решила вступить в эту борьбу.

Новая игровая консоль Legion Go будет полноценной системой с операционной системой Windows, позволяющей пользователям пользоваться широким спектром игр и программ с поддержкой этой платформы. По сообщению, консоль будет использовать мощный гибридный процессор AMD Ryzen 77840U.

Legion Play

Выбор обусловлен тем фактом, что это самый мощный на сегодняшний день интегрированный графический ускоритель.

Одной из ключевых особенностей новинки будет ее восьмидюймовый дисплей, который, безусловно, станет важной характеристикой удобства игры и портативности устройства. Основные существующие конкуренты, такие как Rog ally и Steam deck, имеют 7 дюймовые экраны.

Legion Play

Несмотря на то, что более подробная информация о характеристиках консоли Legion Go остается неизвестной, мы знаем, что у компании большой опыт в создании игровых устройств и опыта ее инженеров хватит, чтобы сделать достойный продукт. Поэтому многое будет зависеть от того, какую цену установить Lenovo для своей игровой консоли.

Ввиду конкуренции это может стать решающим фактором для успеха Legion Go на рынке. Конкуренция это всегда хорошо, поэтому чем больше крупных компаний вступит в эту гонку, тем качественнее и доступнее продукт мы будем получать в итоге.

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Источник: windowscentral