«Летающий» Xiaomi Mi Mix Fold и 5 дней смартфон будут раздавать бесплатно

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В небе устроили шоу дронов в честь Xiaomi Mi Mix Fold и 60 счастливчиков получат складной смартфон бесплатно

Месяц назад был представлен Xiaomi Mi Mix Fold, который занял позицию суперэкспериментального и премиального устройства. Компания гордится этим смартфоном и всячески привлекает к нему внимание, а также продвигает его на рынке. Так, недавно был устроен тест на складывание/раскладывание в прямом эфире и Xiaomi Mi Mix Fold показал себя молодцом — он выдержал 400 тысяч циклов сгибаний.

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А на днях компания устроила представление в небе с участием дронов. В воздухе демонстрировали работу складного мобильника. Вышло эффектно и большое количество жителей китайского города Ханчжоу смогли наблюдать за происходящим в небе.

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Помимо этого, компания устроила аттракцион невиданной щедрости. Сегодня в Китае, как и у нас отмечают праздник 1 мая и в честь этого события компания раздаст бесплатно 60 единиц Xiaomi Mi Mix Fold. Акция пройдет с 1 по 5 мая на официальном сайте компании, где ежедневно будут разыгрываться 12 складных смартфонов. Если взять в расчет, что просят за Xiaomi Mi Mix Fold $1540, то выходит, что проведение акции обойдется компании в сумму $92 тысячи.

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Источник: gizchina, ithome