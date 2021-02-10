LeTV L6: китайский хлам с дизайном от iPhone 13

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Вряд ли айфоноподобная внешность компенсирует все недостатки

Среди наших читателей обязательно найдутся те, кто вспомнит о компании LeTV или LeEco — дерзком и амбициозном медиагиганте, также известном как «китайский Netflix», с планом «пересадить» всех на свои смартфоны, амбициями построить самоуправляемый электрокар и покорить мир своей экосистемой. Правда, сказка скоро закончилась и усилиями ее директора компания оказалась в долговой яме.

Но LeTV все же удалось выжить, и она понемногу справилась с большинством невзгод. В прошлом году компания и вовсе заявила, что вернется на рынок смартфонов. Первенец LeTV S1 абсолютно не впечатлил. Он предложил убогое «железо» и ставка была сделана на патриотизм, на то, что китайцы собственным юанем поддержат аппарат, состоящий исключительно из китайских компонентов. Зашел ли LeTV S1, точной информации нет. Но компания уже в шаге от премьеры очередного аппарата — LeTV L6.

И в этот раз рассчитывать на что-то достойное не приходится. Это будет бюджетная звонилка, которая даже лишена поддержки 3G, не говоря уже о 5G. Информация с сайта TENAA указывает на поддержку 2G и 4G, присутствие TFT‑экрана диагональю 6,5 дюйма разрешением 1560х720 пикселей, 4 Гб оперативки и 32/64/128/256 Гб постоянной памяти.

Аппаратной основой LeTV L6 послужит неизвестной модели четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц. Будет фронталка на 5-мегапикселей, одиночная основная камера на 13 Мп и аккумулятор емкостью 4000 мАч. В случае с дизайном компания пошла по пути подражания iPhone, предложив оформление тыльной камеры на манер «яблочных» смартфонов. LeTV L6 вновь станет историей только для рынка Китая и такое решение будет абсолютно оправданным. Аппарат в таком исполнении обречен на провал на глобальном рынке.

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Источник: mtksj