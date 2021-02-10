LG хотела продавать электронику Apple, но передумала

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LG отказалась от идеи открыть двери своих магазинов для «яблочной» техники

LG сошла с дистанции на рынке смартфонов. Но у нее осталась сеть розничных магазинов в Южной Корее, полки которых теперь частично опустеют из-за отсутствия мобильных устройств. Не пустовать же прилавкам, решили в компании и сели за стол переговоров с Apple, чтобы начать продавать «яблочную» технику в магазинах LG.

Но такой шаг вызвал широкий резонанс в сети и среди мелких и средних дилеров, а также компаний и потребителей. Так, громче всех с критикой обрушилась Samsung, которая посчитала, что она окажется в невыгодном положении и своими действия LG нарушит двухстороннее соглашение, предусматривающее, что каждая из компаний продает только свои продукты. А еще это может привести к ослаблению лидерства Samsung в сегменте 5G-смартфонов. Как известно, по части развития сетей пятого поколения Южная Корея среди лидеров и, соответственно, спрос на 5G-устройства там высок.

Мелкие и средние продавцы также заявили, что приход «яблочной» электроники в магазины LG подорвет их бизнес. Недовольство высказало и правительство Южной Кореи, которое считает, что на рынке может произойти дисбаланс и будет иметь место недобросовестная конкуренция. Крупная торговая сеть и мелкие продавцы окажутся в неравных условиях.

Есть также опасения, что негативная реакция со стороны пользователей может повлиять на продажи устройств самой LG. Кроме того, сотрудники и каналы сбыта вынуждены будут «отвлекаться» на продукты Apple в ущерб продажам техники LG.

В итоге LG заявила, что на время оставила идею сотрудничества с Apple, а также прекратила тренинги среди продавцов и менеджеров по части продаж «яблочной» техники.

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Источник: mydrivers