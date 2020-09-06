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LG Wing только начало. Диковинных устройств от LG будет больше

06.09.2020 240 0

LG Wing часть линейки Explorer Project, объединяющая устройства бросающие вызов стереотипам

 

В этом году на рынке появится экзотический смартфон LG Wing. Он обещает особенные ощущения от эксплуатации благодаря поворотному дисплею, который прячется за основным экраном. Нельзя сказать, что смотрится устройство в таком исполнении некрасиво, но спорно и еще нет понимания, какие преимущества получит пользователь от него. Маркетологам LG придется изрядно попотеть, чтобы придумать, как убедить пользователей в целесообразности покупки диковинного смартфона за $1000.

 

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LG Wing только начало. Диковинных устройств от LG будет больше – фото 1

 

Как оказалось, выпуском LG Wing череда необычных устройств в исполнении компании не закончится. Она заявила, что новинка станет частью новой линейки гаджетов LG с названием Explorer Project. Цель таких диковинных устройств — «найти новые способы взаимодействия с мобильными устройствами, уделяя особое внимание постоянно меняющимся потребностям современных потребителей и бросая вызов установленным нормам». Сама компания считает, что Wing станет «самым смелым новейшим смартфоном с новым форм-фактором и новыми возможностями, которые невозможно получить от обычных смартфонов».

 

О LG Wing известно, что он удостоился основного дисплея диагональю 6,8 дюйма и дополнительной поворотной 4-дюймовой матрицы. Базироваться он должен на Snapdragon 765G, предлагать 8 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 10.

 

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Источник: phonearena

LG Wing LG
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 06.09.2020

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LG Wing только начало. Диковинных устройств от LG будет больше