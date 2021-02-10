Линейка Samsung Galaxy S24 получит чип Exynos, да еще с сюрпризом

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"Радостная" новость для поклонников бренда

Многие смартфоны компании Samsung и сейчас работают на фирменных чипах Exynos, только флагманскую линейку в этом году оставили процессорам Snapdragon. Недовольных таким развитием событий я не встречал никого, кроме наверняка инвесторов Samsung. И вот, похоже, радость фанатов может закончиться уже через полгода.

Новости поступили от известного информатора RGcloudS, поделившегося информацией в Twitter. Он сообщил, что разработка нового чипа под названием Exynos 2400 идет полным ходом, и серия Galaxy S24 может по старой схеме получить его на глобальном рынке.

Он успокаивает нас тем фактом, что он стал десятиядерным и сможет по мощности потягаться с новым Snapdragon 8 Gen 3. С теоретической мощностью у этих процессоров все было неплохо, а на практике все было не так радужно.

Да еще и 10 ядер, они 8 то охлаждать не могли, так решили 10 поставить. Одним словом я сконфигурирован очень скептически и очень надеюсь, что его инсайд окажется фейком. Думаю, все фанаты Samsung будут держать за это кулаки вместе со мной.

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Источник: twitter