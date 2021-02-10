Летнюю распродажу Realme GT 2 Pro: годовой топовый флагман отдают за 17 649

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Топовый смартфон бренда можно приобрести по привлекательной цене

Те, кто был владельцем флагманского устройства, хорошо понимают ощущение качественного смартфона в руке. Да, можно иметь хороший процессор, неплохую камеру, но в руке ощущаться как дешевая игрушка. Именно поэтому есть достаточно большое количество пользователей, сознательно покупающих флагманы прошлых лет, которые значительно сбросили в цене.

Теперь одним из таких смартфонов является Realme GT 2 Pro. Это флагман 2022 года который за камерами, дисплеем и материалами до сих пор является топовым смартфоном бренда. Здесь установлена качественная 2K AMOLED матрица с адаптивной частотой развертки до 120 Гц.

Трио камер состоит из 50 Мп 1/1,56" сенсора с оптической стабилизацией, 50 Мп сверхширокоугольного модуля с поразительным углом обзора 150˚(типичное значение 120˚) и модуль микроскоп. Сердцем смартфона стал Snapdragon 8 Gen 1, который позволяет играть во все современные.

Корпус выполнен из металла и стекла, также установлен качественный вибромотор и стереодинамики. Аккумулятор тоже не подвел, емкость 5000 мАч и поддержка быстрой зарядки на 65 Вт, заряжающей смартфон за 35 минут.

Сейчас этого красавца можно купить в сбалансированной версии 12/256ГБ в интернет-магазине Andro-price за 17 649 грн. Это самая низкая цена на рынке Украины и найти это предложение можно по ссылке ниже:

Realme GT 2 Pro 12/256ГБ ﻿- 17 649 грн

﻿Это китайская версия смартфона с глобальной прошивкой. Все работает: обновления по воздуху, Google сервисы и оплата, есть все бэнды. Разница только в блоке питания с китайской вилкой. Удачной вам покупки и мирного неба над головой.

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