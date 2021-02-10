Ловите скидки на Haylou Solar, колонку MIFA и игровую мышь Rizer
Низкие цены на фитнес-часы Haylou Solar, колонку MIFA и игровую мышь Rizer
Реальность такова, что электроника дорожает и ее покупка все больше бьет по карману. Но волей-неволей многим приходится приобретать умные гаджеты, жизнь без которых комфортно уже практически невозможно. Поэтому пора расставаться с переживаниями о минувших днях и минувших ценах. Лучше посмотреть на прилавки магазинов и найти товары по скидкам или какие есть еще приятные бонусы.
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Фитнес-часы Haylou Solar
Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 мАч, IP68
Цена: RU $28,03 - https://lite.al/Hz-ya
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+ 2 защитных пленки на дисплей
Цена: UA 799 грн - https://lite.al/h3R_uz
Беспроводная/проводная музыкальная колонка MIFA
НОВИНКА!
Характеристики: F60, 40Вт, Bluetooth 5.0/AUX, 4400 мАч, RGB, поддержка FLAC/APE/WAV, IPX7
Цена: RU $49,50/UA $54.62 - https://lite.bz/QQEVw
Промокод "MIFAN02US" + купон магазина $2
Игровая мышь Razer
Характеристики: Viper Mini, 8500 dpi, 6 кнопок + колесо прокрутки, RGB, длина кабеля 2.0м, 38*53*118 мм
Цена: RU $27,75/UA $30,59 - https://lite.bz/0CDuSc
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