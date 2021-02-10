Ловите скидки на Haylou Solar, колонку MIFA и игровую мышь Rizer

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Низкие цены на фитнес-часы Haylou Solar, колонку MIFA и игровую мышь Rizer

Реальность такова, что электроника дорожает и ее покупка все больше бьет по карману. Но волей-неволей многим приходится приобретать умные гаджеты, жизнь без которых комфортно уже практически невозможно. Поэтому пора расставаться с переживаниями о минувших днях и минувших ценах. Лучше посмотреть на прилавки магазинов и найти товары по скидкам или какие есть еще приятные бонусы.

Предлагаем подборку товаров, которые сегодня можно приобрести по меньшей цене. Больше продуктов, доступных со скидкой вы найдете на просторах Telegram-канал Andro price.

Фитнес-часы Haylou Solar

Характеристики: LS05, 1.28" TFT, Bluetooth 5.0, 340 мАч, IP68

Цена: RU $28,03 - https://lite.al/Hz-ya

Промокод "P2PEPZFD"

+ 2 защитных пленки на дисплей

Цена: UA 799 грн - https://lite.al/h3R_uz

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Беспроводная/проводная музыкальная колонка MIFA

НОВИНКА!

Характеристики: F60, 40Вт, Bluetooth 5.0/AUX, 4400 мАч, RGB, поддержка FLAC/APE/WAV, IPX7

Цена: RU $49,50/UA $54.62 - https://lite.bz/QQEVw

Промокод "MIFAN02US" + купон магазина $2

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Игровая мышь Razer

Характеристики: Viper Mini, 8500 dpi, 6 кнопок + колесо прокрутки, RGB, длина кабеля 2.0м, 38*53*118 мм

Цена: RU $27,75/UA $30,59 - https://lite.bz/0CDuSc

Промокод "P2PEPZFD"RU

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