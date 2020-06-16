Ловите скидки на Huawei P40 Lite, Xiaomi Mi Band 5 и Xiaomi Redmi Airdots S

273

Сегодня практически каждая компания или магазин, занимающийся продажей товаров или услуг предоставляет своим клиентам и покупателям скидки, устраивает всевозможные акции и распродажи. И в этой ситуации для потребителей действует правило — узнать об акционных предложениях вовремя и успеть урвать товар со скидкой в период действия акции.

А чтобы вы оказались в выигрыше, работает наш Telegram‑ канал Andro price, который на постоянной основе сообщает обо всех актуальных распродажах и всегда известит, если где-то наблюдается ценопад. Вот и сегодня, прошерстив просторы крупнейших и популярных интернет-магазинов, были найдены несколько интересных предложений. Присмотритесь к ним, может какое-то из предложений вас заинтересует.

Xiaomi Mi Band 5

Характеристики: 1.1" AMOLED дисплей, Bluetooth 5.0

Цена RU: $23,87 — https://lite.al/xghhG0

Промокод "618hitechmail20"

Цена Украина: $27,48 — https://lite.al/xghhG0

Huawei P40 Lite

Характеристики: Kirin 810, 6.4" FullHD Android 10.0, 4200 мАч, 6/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: 181,58 - https://lite.bz/FOfo4D

Скидка продавца $5.0 + купон магазина $2.0 + спецкупоны $18.0 + промокод "MC1500"

Xiaomi Redmi Airdots S

Характеристики: Bluetooth 5.0, AAC, аккум. зарядного кейса 300мАч, можно использовать любой из наушников в режиме моно

Цена: $16.89 - https://lite.al/F11sz