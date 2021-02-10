Лучшие порты Google Camera 8 для многих смартфонов

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Пока одни производители идут по пути наращивания мегапикселей, Google двигается по иному пути и делает большой упор на программные алгоритмы. Ее подход действенный и есть немало тех, кто с удовольствием использует приложение Google Camera, благо сторонние разработчики уже неоднократно портировали утилиту на разнообразные смартфоны.

Иногда пользовательские моды Google Camera предлагают ряд дополнительных опций, расширяющие функционал стокового приложения. Предлагаем вашему вниманию последние и лучшие порты Google Camera 8, которые подойдут многим смартфонам, работающим на Android 10 и на более новых версиях ПО.

BSG GCam — 8.4.600

BSG является одним из популярных разработчиков, который на регулярной основе выпускает порты GC. Версия 8.4.600 стабильный мод, совместимый с большим количеством устройств. Скачать порт, можно перейдя по ссылке ниже.

Скачать BSG GCam — 8.4.600

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Parrot043 GCam — 8.4.300

Parrot043 — еще один энтузиаст, занимающийся портированием Google Camera на смартфоны различных компаний. GCam 8.4.300 помимо традиционных функций предлагает поддержку 4К видео для фронтальной камеры и вкл/откл электронной стабилизации.

Скачать Parrot043 GCam — 8.4.300

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Nikita GCam – 8.2.300

Одна из стабильных и продвинутых версий Google Camera. Среди дополнительных «плюшек»: «Libpatcher» доступен для редактирования этапа обработки фотографий и улучшения качества фотографий, настройки резкости, контрастности, экспозиции и значений цвета.

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the_Dise GCam — 8.2.204

DMGC 8.2.204, один из самых стабильных и быстрых портов Google Camera, созданных разработчиком he_Dise. Этот порт GCam не имеет дополнительных функций, это только модифицированная версия стандартного приложения Google Camera для работы на других устройствах. Именно поэтому он работает плавно, хорошо подходит для устаревших устройств.

Скачать DMGC 8.2.204





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Arnova8G2 GCam — 8.1.101

От разработчика Arnova8G2, являющейся признанным лидером по портированию Google Camera. Нередко разработчики создают свои моды, беря за основы решения от Arnova8G2. Старые версии портов стабильные, а более свежие версии доступны в виде бета-версий, они являются экспериментальными. Arnova8G2 GCam 8.1.101 предлагает множество расширенных функций.

Скачать Arnova8G2 GCam — 8.1.101





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Источник: xiaomiui