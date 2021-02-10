MagDart от Realme — это MagSafe в мире Android, но мощнее

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Realme представила магнитную беспроводную зарядку MagDart

С тех пор, как Apple представила в серии iPhone 12 зарядку MagSafe, появление аналогичных (а может быть и лучших) решений было лишь вопросом времени. Realme сегодня анонсировала собственную магнитную беспроводную систему зарядки MagDart как часть своего будущего смартфона Flash.

Магнитная зарядка MagDart не только первая в мире Android, но и отличается большей мощностью чем решение от Apple — 50 Вт против 15 Вт в MagSafe. Зарядное устройство получило технологию быстрой зарядки SuperDart мощностью 65 Вт от Realme и Warp Charge 65 от OnePlus, а также предлагает собственную систему воздушного охлаждения для максимальной производительности. Realme утверждает, что скорость зарядки здесь почти на уровне проводного зарядного устройства SuperDart на 50 Вт. В частности, для аккумулятора емкостью 4500 мАч внутри Realme Flash потребуется менее часа, чтобы зарядиться от 0 до 100%.

Обратной стороной этого зарядного устройства MagDart на 50 Вт является его громоздкий корпус, но Realme также готова предложит тонкую зарядную панель MagDart мощностью 15 Вт - она ​​немного тоньше, чем зарядное устройство MagSafe от Apple. Необходимая тонкость корпуса достигнута за счет того, что печатная плата спрятана в вилке и это также позволяет обеспечить охлаждение зарядной катушки. Для того, чтобы зарядить смартфон от 0 до 100% «таблетке» понадобится 90 минут.

Экосистема MagDart также предлагает несколько других аксессуаров. Существует блок питания MagDart, который представляет собой два устройства в одном. Это может быть типичная док-станция, но при этом поверхность, на которую опирается смартфон представляет собой съемный аккумулятор и его можно взять с собой при необходимости. Также показали чехол для хранения карт MagDart Wallet.

Пока неизвестно, когда мы увидим на рынке первые устройства, совместимые с MagDart. Есть вероятность, что будущие продукты от Oppo и OnePlus также получат магнитную беспроводную зарядку.

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Источник: 91mobiles