Марку Mi теряют все больше смартфонов Xiaomi

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Компания cчитает, что приставка Mi пустое имя

Еще в августе стало известно, что Xiaomi отказывается от марки Mi. Компания решила, что смартфоны компании не нуждаются в этом бренде, связка с названием компании является лишней надстройкой. Тем более, что многих фанатов мало волнует, как называются продукты компании, куда важнее, что они дают и сколько стоят.

Ранее считалось, что приставки Mi исчезнет в наименовании всех новых устройств. Но, оказалось, что «чистить» нейминг будут и уже вышедших смартфонов. Не так давно вышло обновление приложения Mi Cloud, где в разделе My Devices указаны названия мобильных устройств. Выяснилось, что целый ряд моделей лишились бренда Mi. Например, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro теперь упоминаются как Xiaomi 9, Xiaomi 10 и Xiaomi 10 Pro соответственно.

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Но при этом на своем официальном сайте компания по-прежнему использует бренд Mi в наименовании смартфонов. Лишат ли все доступные модели приставки Mi, информации нет. Возможно, компания приведет нейминг устройств в соответствие с выпуском следующего программного обеспечения.

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Источник: twitter