Материнская плата Xiaomi Mi 11 горит

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Пользователи Xiaomi Mi 11 жалуются на выход из строя флагмана из-за проблем с отводом тепла

Некоторые владельцы Xiaomi Mi 11 столкнулись с серьезной проблемой. На официальной странице генерального директора компании Лэй Цзюнь в Weibo появились жалобы пользователей о выходе из строя материнских плат. На данный момент топ-менеджер никак не прокомментировал ситуацию.

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По отзывам пострадавших, их смартфоны вышли из строя из-за сгорания материнской платы, и этот дефект подтвердили сервисные службы. Предшествовал поломке сильный нагрев корпуса и пользователи предполагают, что в произошедшем повинна плохая работа системы охлаждения.

Это не единственные проблемы, с которыми столкнулись владельцы новеньких Xiaomi Mi 11. Ранее на различных форумах встречались жалобы на сбои в работе Wi-Fi, плохую автономность и чрезмерный жор батарейки. Целый ряд пользователей жаловались на то, что во время длительных игровых сессий смартфон сильно нагревается и играть становится весьма некомфортно.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 стал первым смартфоном, получившим флагманскую систему на чипе Snapdragon 888, предлагающую чрезмерную производительность. Сразу после выхода смартфона было немало тех, кто жаловался на то, что он подвержен перегреву. Эту же «особенность» Xiaomi Mi 11 обнаружили и мы во время теста флагман.

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Источники: baijiahao, 163.com﻿