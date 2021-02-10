MediaTek готовит новый разогнанный Dimensity 9000

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Новый процессор от MediaTek будет конкурировать со Snapdragon 8 Gen 1+

В последнее время конкуренция MediaTek и Qualcomm становится все более жесткой. И вот в сеть слили информацию про новый разогнанный процессор MediaTek Dimensity 9000, в ответ намерений Qualcomm выпустить свой чип Snapdragon 8 Gen 1+ уже в мае.

На данном этапе Dimensity 9000 побеждает Snapdragon 8 Gen 1, как и по синтетическим тестам, так и по тротлингу. Поэтому глобальных изменений в новых чипах ждать не стоит. Основным изменением будет повышение частоты суперядра Cortex-X2 с 3,05 до 3,2 ГГц, как в принципе хочет сделать и Qualcomm со своей новинкой. Так что на данном этапе можно заявлять, что MediaTek закрепит за собой звание лучшего флагманского чипа на рынке и далее.

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