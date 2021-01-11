MediaTek идет в наступление: назначена дата премьеры новых чипов

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На следующей неделе может состояться премьера топовых чипов от MediaTek

Прошлый год стал уcпешным для MediaTek. Ее чипы линейки Dimensity охотно приобретались производителями смартфонов и на рынке появилось немало моделей с ними на борту. Все это в итоге позволило тайваньскому чипмейкеру в третьем квартале прошлого года отобрать у Qualcomm титул крупнейшего производителя мобильных чипов. Кроме того, в прошлом году компания заявила о своем намерении вернуться во флагманский сегмент.

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И есть вероятность, что свой первый по-настоящему топовый процессор MediaTek представит уже на следующей неделе. Так, сегодня компания известила, что 20 января проведет презентацию, на которой покажет свои новые продукты с «превосходными технологиями и улучшенным опытом».

Учитывая то, что речь идет о продуктах во множественном числе, то MediaTek планирует показать несколько новинок. Что это будут за новые решения, доподлинно не сообщается. Ожидается, что одной из новинок станет чип MT6893, изготовленный по нормам 6-нанометровой технологии и в его состав должны войти высокопроизводительные ядра Cortex-A78 с пиковой частотой 3,0 ГГц.

В сети мелькали также слухи, что компания готовится к анонсу чип Dimensity 2000, в основу которого может быть положена 5-нанометровая технология. Какие в итоге сюрпризы приготовила MediaTek, узнаем на следующей неделе.

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Источник: gizmochina