MediaTek приходится просить правительство США возможности поставлять чипы для Huawei

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MediaTek попала в интересное положение, в котором ей приходится лебезить перед США, чтобы иметь возможность продавать чипы запрещенной Huawei.

Если вы вдруг пропустили, США активно закручивает гайки Huawei. Ситуация накалилась до того, что китайская компания не может производить собственные чипы. Помочь в этом собирался производитель из соседней страны – MediaTek, но и тут начались проблемы.

Правительство США довела ситуацию до того, что ни одна компания не может поставлять Huawei процессоры. Чтобы решить эту проблему, MediaTek запросила разрешение американских властей дальше вести финансовые отношения с китайской компанией.

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Администрация Трампа ввела дополнительные санкции в отношении Huawei, чтобы китайский производитель смартфонов не смог обойти существующие ограничения, имея дело с американскими компаниями через третьих лиц.

Производитель из Тайваня успел отправить запрос до середины сентября – именно тогда вступает полный запрет на работу Huawei с ее поставщиком TSMC, с помощью которой компания из Китая могла производить свои собственные процессоры

С тех пор, как было объявлено о новом запрете, Huawei искала альтернативные варианты поддержки от других компаний. И хоть, по слухам, у Huawei достаточно запасов для производства смартфонов до конца этого года, ей будет трудно выживать после этого.

Как сообщалось ранее, помочь Huawei собирался самый известный чипмейкер Qualcomm, однако враждебность правительства США по отношению к китайскому производителю смартфонов определенно внесла свои коррективы.

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MediaTek же уверен в успехе, хотя бы потому, что компания успела подать заявку, соблюдая заранее установленные условия.

Однако аналитики не так оптимистичны – специалисты считают, что Huawei может помочь только смена действующей власти в США, что вполне себе может произойти, учитывая скорые президентские выборы.

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Источник: Android Headlines



