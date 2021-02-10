MediaTek предлагает Samsung "специальные цены" на свои чипы: Helio и Dimensity на устройствах Galaxy

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Хорошая новость или нет?

MediaTek и Qualcomm – две сильные компании, производящие чипы для смартфонов. Они производят процессоры как начального уровня, так и достаточно производительные, которые используются в лучших смартфонах таких компаний как Xiaomi, Samsung, Oneplus и других.

В настоящее время Qualcomm занимает сильную позицию на рынке смартфонов высокого класса. Но MediaTek установила преобладание в бюджетном сегменте.

Есть rumors что Samsung's бюджет lineup может распространить его с помощью MediaTek processors, as MediaTek ha recently offered special pricing exclusivamente для Samsung. — Revegnus (@Tech_Reve) February 4, 2024

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MediaTek хочет бросить вызов Qualcomm, предложив Samsung скидку на свои чипы для использования в бюджетных телефонах. Если это потенциальное соглашение материализуется, это будет огромная победа для MediaTek, учитывая, что Samsung является крупнейшим в мире производителем Android-смартфонов.

Чипы будут использоваться, вероятно, в моделях начального уровня серий A, M и F. Однако смартфоны среднего класса серий A и M все еще могут использовать процессоры Exynos.

Партнерство с Samsung не только увеличило бы долю MediaTek на рынке, но и открыло бы новые двери для будущего сотрудничества с Samsung.﻿﻿

Источник: X