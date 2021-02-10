MediaTek рулит: характеристики OnePlus Nord 2 CE

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Готовится к выходу OnePlus Nord 2 CE на базе Dimensity 900 и с быстрой зарядкой на 65 Вт

Полгода назад был представлен OnePlus Nord CE, а теперь компания намерена выпустить продолжение этого смартфона, сменив ему аппаратную платформу. Теперь вместо процессора от Qualcomm она приготовила для новинки решение от MediaTek.

OnePlus Nord 2 CE с модельным номером IV2201 был замечен на сайте сертификации BIS. Удалось узнать, что смартфон оснастили 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, аппаратной платформой Dimensity 900, 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб.

По части камер в OnePlus Nord 2 CE оставили все без изменений в сравнении с OnePlus Nord CE: фронтальная камера на 16-мегапикселей и тройная тыльная 64 Мп + 8 Мп (сверхширик) + 2 Мп (макрообъектив). Емкость аккумулятора по-прежнему составляет 4500 мАч, но мощность быстрой зарядки увеличили до 65 Вт вместо 30 Вт у предшественника.

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Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12. Выход OnePlus Nord 2 CE ожидается в начале следующего года и ценник должен стартовать с отметки $317.

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Источник: gizmochina