MediaTek выкупила важный бизнес Intel

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Тайваньская компания за 2,4 млрд юаней (85 млн долларов) покупает подразделение по разработке импульсных стабилизаторов напряжения.

Компания MediaTek объявила о переходе части бизнеса американского гиганта Intel под свой контроль. Речь идёт о Enpirion Power Solutions. Это направление, которое занимается созданием микросхем управления питанием.

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Сделка оценивается в 2,4 млрд юаней или 85 млн долларов. Планируется, что все бюрократические нюансы будут улажены до конца текущего года.

После перехода Enpirion Power Solutions во владение тайваньского чипмейкера последний сможет выпускать комплексные решения для применения в однокристальных системах, микросхемах ПЛИС, интегральных схемах и центральных процессорах корпоративного сегмента.

Руководители MediaTek уверены, что покупка Enpirion Power Solutions даст возможность масштабировать бизнес и улучшить финансовые результаты своей деятельности. Когда компания планирует начать получать прибыль, пока что не уточняется.

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На рынке смартфонов сделка никак не должна будет отразиться, но она может сделать MediaTek более конкурентным игроком. В частности, от Google поступил заказ на интеграцию серии продуктов Intel Enpirion.

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Источник: GSMArena﻿