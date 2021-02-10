Meizu 18 будет удобно пользоваться одной рукой. Новые подробности перед презентацией

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Meizu 18 будет иметь 6.2-дюймовый дисплей ﻿

Meizu не устаёт нам напоминать, что до анонса их новых смартфонов остается всё меньше и меньше времени.

Приятно, что они подкрепляют такие «напоминания» новыми деталями о Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Вчера нам были показаны телефоны на официальном рендере, сегодня есть дополнения и комментарии.

Сообщается, что Meizu 18 будет иметь дисплей 6.2-дюйма. В наших реалиях безрамочные устройства с таким экраном можно считать вполне компактными. При тех пропорциях, что мы наблюдаем на изображении, можно сделать вывод, что телефоном будет удобно пользоваться одной рукой. Очевидно, что это «реверанс» в сторону не любителей огромных «лопат».

Для тех, кто наоборот, привык к большому дисплею, будет Meizu 18 Pro с большим 2К дисплеем. Размер экрана пока остается тайной, но есть догадки, что завтра мы и это узнаем.

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Очень хочется узнать, насколько правдивыми были слухи о применении чипа Snapdragon 870 на Meizu 18. С одной стороны это не самое топовое решение на рынке, а с другой это шанс на приятный ценник. Не терпится узнать правду и про это.

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Источник: news.mydrivers.com