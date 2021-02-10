Meizu 18 выходит на глобальный рынок?

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Meizu 18 предлагают купить с доставкой по всему миру

В начале марта в Китае Meizu провела мероприятие, посвященное анонсу флагманской серии Meizu 18. Ее выходом она показала, что все еще жива и продолжает работать на ниве создания мобильных устройств. Тогда многие посчитали, что Meizu 18 и Meizu 18 Pro останутся эксклюзивом для рынка Китая, но компания решила иначе.

Сегодня на своей странице в Twitter она опубликовала пост, в котором сообщила, что желающие по всему миру могут приобрести Meizu 18. И судя по всему, сделать это они могут через официальный магазин компании на AliExpress. Meizu 18 с доставкой по всему миру предлагают за $819 в модификации 8/128 Гб. Самое любопытное, что это не глобальная версия смартфона, а китайская, где есть только английский и китайские языки.

На данный момент нет полной ясности, выйдет глобальный вариант смартфона, или компания попросту лукавит, пытаясь распродать по миру китайский вариант в надежде, что найдутся те, кто прикупить его с солидной надбавкой в цене. Напомним, что в Поднебесной за Meizu 18 от $680.

Meizu 18 обладает 6,2-дюймовым S-AMOLED-дисплеем разрешением 3200х1440 точек с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 888, 8/12 Гб оперативной памяти, до 256 Гб постоянной, аккумулятором емкостью 4000 мАч с быстрой 36-ваттной зарядкой.

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Источник: twitter