Meizu 20 Infinity - не так случилось как предполагалось

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КИТАЙЦЫ, КАК ВСЕГДА, НЕМНОГО УКРАСИЛИ РЕНДЕРЫ

Все мы восхищались внешним видом только что анонсированного Meizu 20 Infinity . Это премиальный смартфон основной фишкой которого стал дизайн и материалы корпуса. Но, как говорят в известной поговорке: "никогда такого не было и вот снова". В сети появились живые фото и видео этого смартфона.

Когда смотришь на него сзади все вроде бы прекрасно, крутой дизайн и незаметный переход между боковиной и задней крышкой. А вот фото спереди снова нам напоминают о том, что китайцы не умеют честно рисовать рендеры. Ну что это за безобразие, просто сравните то, что обещали с тем, что мы получили:

Всем понятно что пресс фото должны быть максимально привлекательны, ну поставьте заставку с черными краями, чтобы не было видно тех рамок, но не такой откровенный обман. Честно говоря, я очень разочарован в том, что китайцы вложили кучу денег в эти устройства и рекламу и так испортили впечатление просто своей ложью.

Я не могу сказать, что рамки слишком толстые и если бы мы их видели такими с самого начала никаких претензий не было. Только начинаешь думать что китайцы немного повзрослели и здесь они снова показывают что верить им на слово – это себя не уважать.

Мне лично очень понравился обычный Meizu 20 и я даже размышлял о том, чтобы заказать такой в личное пользование, если туда можно установить сервисы Google, но теперь уровень доверия значительно снизился.

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Источник: techleakszone