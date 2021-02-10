Meizu рассказала, чем смогут похвастаться камеры в Meizu 18 и Meizu 18 Pro

377

Meizu 18 будет иметь хорошую стабилизацию изображения, а Meizu 18 Pro оснастили отличным сенсором﻿

Сегодня компания Meizu снова нам напомнила, что презентация их новых смартфонов уже завтра. Как и до этого, свои «напоминания» они решили подкрепить свежими данными про аппараты. Сегодня на очереди инсайды о фотовозможностях новинок.

Читать также: Живые фотографии коробки Meizu 18 Pro. Известен дизайн задней панели смартфона

Модель Meizu 18 будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения по технологии SMA. Подобная технология применялась в смартфонах Huawei Mate 40 Pro. Она отличается своей компактностью и позволяет достичь лучших результатов стабилизации и при этом не делать сильно больших модулей, которые могут выпирать из корпуса смартфона.

Также, Meizu сообщила, что модель Meizu 18 Pro будет оснащена сенсором Samsung GN1 на 50 Мп. Физический размер сенсора составляет 1/1,3 дюйма. Напомним, что сенсор поддерживает технологию Tetracell, которая может объединить четыре пикселя в один, и таким образом, увеличивая его физический размер, давать большую светочувствительность сенсору. Это необходимо для качественной съемки в условиях недостаточной освещенности или при ночной съемке. Максимальный размер фотографии при применении такой технологии составляет 12,5 Мп.

Сегодня компания должна анонсировать новую версию своей оболочки – Flyme 9, а завтра, после презентации смартфонов, не должно остаться никаких секретов о характеристиках, внешнем виде и цене. Будем держать вас в курсе.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.

Источник: sohu.com﻿