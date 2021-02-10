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Meizu рассказала, чем смогут похвастаться камеры в Meizu 18 и Meizu 18 Pro

02.03.2021 377 0

Meizu 18 будет иметь хорошую стабилизацию изображения, а Meizu 18 Pro оснастили отличным сенсором﻿

Сегодня компания Meizu снова нам напомнила, что презентация их новых смартфонов уже завтра. Как и до этого, свои «напоминания» они решили подкрепить свежими данными про аппараты. Сегодня на очереди инсайды о фотовозможностях новинок.

 

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Модель Meizu 18 будет поддерживать оптическую стабилизацию изображения по технологии SMA. Подобная технология применялась в смартфонах Huawei Mate 40 Pro. Она отличается своей компактностью и позволяет достичь лучших результатов стабилизации и при этом не делать сильно больших модулей, которые могут выпирать из корпуса смартфона.

 

Meizu рассказала, чем смогут похвастаться камеры в Meizu 18 и Meizu 18 Pro – фото 1

 

Также, Meizu сообщила, что модель Meizu 18 Pro будет оснащена сенсором Samsung GN1 на 50 Мп. Физический размер сенсора составляет 1/1,3 дюйма. Напомним, что сенсор поддерживает технологию Tetracell, которая может объединить четыре пикселя в один, и таким образом, увеличивая его физический размер, давать большую светочувствительность сенсору. Это необходимо для качественной съемки в условиях недостаточной освещенности или при ночной съемке. Максимальный размер фотографии при применении такой технологии составляет 12,5 Мп.

 

Сегодня компания должна анонсировать новую версию своей оболочки – Flyme 9, а завтра, после презентации смартфонов, не должно остаться никаких секретов о характеристиках, внешнем виде и цене. Будем держать вас в курсе.

 

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Источник: sohu.com﻿

Meizu 18 Meizu 18 Pro
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 02.03.2021

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Meizu рассказала, чем смогут похвастаться камеры в Meizu 18 и Meizu 18 Pro