Meta удалит межпрограммный чат между Messenger и Instagram: коммуникации с Facebook больше не будет!

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Неожиданное заявление

Компания Meta только что сделала неожиданное заявление о кросс-программной коммуникации между Messenger и Instagram. Похоже, что с середины декабря мы больше не сможем общаться с аккаунтами Facebook в Instagram.

Кроме того, аккаунты Facebook больше не смогут просматривать статус активности пользователя Instagram и видеть, видели ли они его сообщения. Это даже больше, поскольку Meta объявила, что все существующие чаты с аккаунтами Facebook не будут перемещаться к входящим сообщениям в Facebook или Messenger.

По словам Meta, все существующие чаты в Instagram, которые кто-то вел с аккаунтами Facebook, станут доступны только для чтения, даже если эти аккаунты будут удалены из чата. Как следствие, имеющие аккаунты в Instagram больше не смогут отправлять новые сообщения в этих чатах.

Возможность общаться в чате между пользователями Messenger и Instagram, которая была анонсирована еще в 2019 году, стала доступна всем через год. Meta ничего не сообщила о причинах своего решения убрать эту функцию, но это может быть связано с регуляторными нормами в ЕС.

Точной даты извлечения чата между приложениями не было указано, но грустно видеть, как это происходит. Маловероятно, что Meta заменит эту функцию улучшенной итерацией, но можно только надеяться.

Источник: instagram